UIT ETEN: Noord 57 Bart Huysentruyt

10 januari 2019

09u49 0 Torhout Joke Sap en Jo Lormans stonden meer dan een decennium in voor koffietafels, communie- en andere feesten. Ze ruilden hun feestzaal twee jaar geleden voor een culinair restaurant.

Chef-kok Joke kan je nog kennen van De Keuken van de Meester, een programma op VTM met sterrenkok Peter Goossens. Toen al toonde de mama van vijf dat ze zich als een vis in het water voelt in de keuken. Dat bewijst ze in haar eigen zaak Noord 57, genoemd naar de Noordlaan, waarlangs het restaurant is gevestigd. Afhankelijk van waar je zit - wij kregen een plaatsje bij het raam - zie je de chef en team in de open keuken. Werken doet ze met de glimlach.

Noord 57 wijkt een beetje af van de klassieke keuken. Je kan er kiezen tussen twee menu's: eentje met vier of eentje met vijf starters. Die vervangen het traditioneel voorgerecht. Starten doen we met het aperitief maison, een zoete aanrader. We kiezen voor het menu met de vijf starters, de twee hoofdgerechten én het dessertassortiment. 'All the way' komt dat neer op 59 euro. Ter vergelijking: voor de vier starters, plus één hoofdgerecht betaal je 42 euro. De mooi versierde bordjes, die je telkens per twee moet delen, zien er niet alleen smakelijk uit. Je krijgt onder meer gerookte paling met wakame, tartaar van truffel met kaneel, pompoenhummus en Oud Brugge-kaas en de overheerlijke bouchotmossel in rode curry. Kies hierbij de witte huiswijn uit Roemenië, een droge Chardonnay. Zaalverantwoordelijke Jo is een professional en komt regelmatig bijschenken. Na vijf starters volgen nog twee hoofdgerechten. Misschien is dat wel van het goede te veel. Al vallen de porties mee en heb je, eenmaal van tafel, echt alle smaken en kleuren zien passeren. De vissuggestie is een licht verteerbare roggevleugel. Als laatste gerecht kiezen we voor de duif, met gevulde ravioli en bospaddenstoelen (foto). Dit gerecht was misschien wel het hoogtepunt van de avond. Hier kozen we opnieuw de Roemeense huiswijn, maar dan de rode variant. Afsluiten doen ze in Noord 57 met een dessertassortiment.

Van regelmatige klanten horen we dat dezelfde gerechtjes vaak terugkeren. Wie hier nog niet kwam, krijgt in elk geval waar voor zijn geld. Het mag duidelijk zijn dat de begrafenismaaltijden bij Jo en Joke voorgoed tot het verleden behoren. (BHT)