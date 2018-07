Twintig extra picknickbanken 25 juli 2018

In Torhout zijn afgelopen week twintig extra picknickbanken geplaatst in de binnenstad, de perken en op wijkspeelpleinen.





"Ze staan onder meer op het Heilig Hartplein, het stadspark, park de Brouckère, op de pui van het stadhuis en op het speelplein van Maria-Assumpta", zegt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). "Wat opvalt is dat ze meteen in gebruik worden genomen. Mensen genieten van een rustpauze na een wandeling of jongeren spreken er af." (BHT)