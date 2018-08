Tweemaal vluchtmisdrijf 08 augustus 2018

Bij twee verschillende ongevallen in Torhout hebben twee automobilisten vluchtmisdrijf gepleegd. In de Industrielaan werd maandagavond rond 22.30 uur een geparkeerde wagen aangereden. En in de Pieter De Coninckstraat was dat gisterenochtend om 9 uur ook het geval. In beide gevallen liepen de wagens wat schade op en zette de aanrijder zijn tocht gewoon verder.





