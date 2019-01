Tweemaal vluchtmisdrijf na aanrijding JHM

06 januari 2019

09u07 0 Torhout In Torhout pleegden twee bestuurders afgelopen weekend vluchtmisdrijf nadat ze een aanrijding hadden veroorzaakt.

Het eerste ongeval gebeurde vrijdag in de Zwevezelestraat. Daar werd een geparkeerde wagen aangereden door een onbekend voertuig die vervolgens wegvluchtte. In de Oostendestraat kon het slachtoffer zaterdag dan weer wél zien wie haar wagen aanreed. De 36-jarige N.B. uit Torhout wilde er net in haar wagen stappen toen een vrachtwagen met laadbak tegen haar geopend portier reed. De trucker reed daarna gewoon verder. In beide gevallen is de wagen beschadigd. De politie Kouter stelde telkens een PV op.