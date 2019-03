Twee vrouwen gewond bij ongeval ter hoogte van ziekenhuis JHM

01 maart 2019

12u19 0

De ambulanciers moesten donderdagmiddag even na 13 uur niet ver rijden om twee patiënten na een ongeval te vervoeren. Het ongeval gebeurde immers in de Sint-Rembertlaan, vlak aan het Sint-Rembertziekenhuis. De 42-jarige E.C. uit Zedelgem en de 53-jarige B.V. uit Lichtervelde kwamen er ter hoogte van het kruispunt met de Maria Van Bourgondiëlaan met elkaar in botsing. Ze werden beiden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee wagens waren na het ongeval niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden.