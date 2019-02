Twee vrouwen botsten frontaal tegen elkaar en worden afgevoerd naar ziekenhuis Mathias Mariën

17 februari 2019

Torhout Langs de Oostendestraat in Torhout zijn zondagmiddag even na 12 uur twee personenwagens frontaal op elkaar gereden.

Dat gebeurde ter hoogte van de bocht in Wijnendale. Hoe het ongeval juist kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Beide bestuurders, twee vrouwen, werden na de zware aanrijding afgevoerd naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen en opruimwerken uit te voeren. De Oostendestraat was door het ongeval even afgesloten, maar de hinder bleef alles bij elkaar beperkt.