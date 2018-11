Twee tieners krijgen brief mee JELLE HOUWEN

23 november 2018

20u11 0

Agenten van politiezone Kouter gaven gisterochtend opnieuw een brief mee gericht aan de ouders van twee fietsende tieners. Die werden rond 8 uur betrapt in de Keibergstraat omdat ze reden met een fiets waarvan de verlichting niet of niet voldoende werkte. Zij moeten zich nu in regel stellen. Een andere fietser moest onmiddellijk een boete betalen. Zij waren de enige drie van de 20 fietsers die niet in orde waren.