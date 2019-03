Twee maanden rijverbod voor dronken militair die met wagen in gracht belandt: “Uw blanco strafblad is uw redding” Siebe De Voogt

19 maart 2019

13u12 0 Torhout Een militair uit Torhout heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod gekregen omdat hij vorige zomer onder invloed van alcohol in de gracht belandde. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot.

De Torhoutenaar werd op 26 augustus na een feestje thuis afgezet door vrienden. Daar ontdekte de militair dat hij zijn gsm vergeten was. “Hij maakte de fout om weer in zijn wagen te kruipen en terug te rijden naar het feestje”, pleitte zijn advocaat voor de Brugse politierechter. Onderweg liep het mis. De man verloor de controle over zijn stuur en belandde in de gracht. De ademanalyse wees uit dat hij liefst 3,01 promille alcohol in zijn bloed had. Het openbaar ministerie vroeg de rechter de militair een alcoholslot op te leggen, maar daar ging hij niet op in. “Uw blanco strafblad is uw redding”, waarschuwde hij de beklaagde. De man moet wel twee maanden rijverbod uitzweten en een geldboete van 1.600 euro betalen.