Twee gewonden bij botsing op kruispunt JHM

17 januari 2019

12u06 0 Torhout In de Bruggestraat in Torhout kwam het donderdagochtend tot een botsing tussen twee wagens op het kruispunt met de Pottebezemstraat.

De 55-jarige N.V. uit Torhout reed er met haar wagen in de richting van Zedelgem maar werd verrast door de 27-jarige T.V. uit Oostkamp. Die kwam vanuit de Pottebezemstraat en wilde de Bruggestraat dwarsen om de Oude Gentweg in te rijden maar had de vrouw niet opgemerkt. Er volgde een aanrijding waarbij beide bestuurders lichtgewond raakten. Ze moesten beiden naar het Sint-Rembertziekenhuis voor verzorging. Door het ongeval waren beide wagens dermate beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren en getakeld moesten worden.