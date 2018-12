Trucker rijdt elektrische rolstoel aan JHM

17 december 2018

17u02

In de Viaductstraat in Torhout gebeurde er maandag in de voormiddag rond 8 uur een bizar ongeval. Een trucker die in de straat voorbijkwam reed er een elektrische rolstoel aan die langs de kant van de weg stond. De trucker pleegde nadien vluchtmisdrijf. Gelukkig zat er niemand in de rolstoel en vielen er dus ook geen gewonden. De politie kwam een PV opstellen.