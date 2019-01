Trucker pleegt vluchtmisdrijf: andere truck en auto beschadigd JHM

07 januari 2019

16u34 0

Een vrachtwagenchauffeur die maandagmiddag in de Oostendestraat in Torhout vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval liet daarbij twee beschadigde voertuigen achter. Rond 13.15 uur kruiste de trucker de vrachtwagen van de 37-jarige C.V. uit Oostende. Door de klap werd de zijspiegel afgereden van de vrachtwagen. De spiegelklap belandde op de weg en de 62-jarige M.N. uit Nieuwpoort kon die in haar wagen niet meer ontwaken. Ook haar auto liep daardoor schade op. De trucker reed verder zonder stoppen. De politie stelde een PV op.