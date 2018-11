Truck verliest kiezels 17 november 2018

De brandweer van Torhout had donderdag de handen vol om kiezels van de weg te ruimen. De steentjes lagen verspreid van in de Keibergstraat tot voorbij de rotonde tot aan het Infraxgebouw. Welke truck de steentjes heeft verloren, is niet duidelijk. (JHM)