Truck knalt op botsabsorbeerder: E403 hele middag afgesloten 02u26 0 Jelle Houwen Door het ongeval ontstond er een ellenlange file. Torhout De E403 in Torhout was gisteren de hele middag dicht na een zwaar ongeval dat rond 14.15 uur gebeurde.

Een Belgische trucker die geladen was met aarde botste er een kilometer voorbij de afrit van Torhout, in de richting van Kortrijk, op een botsabsorbeerder. Die signalisatietruck stond er opgesteld omdat er asfalteringswerken bezig waren op de E403.





Ze waren er putjes aan het opvullen. De trucker had dat niet gezien en reed achteraan in op de eerste botsabsorbeerder. Hij probeerde die nog te ontwijken door uit te wijken naar links, maar kantelde daarbij en schoof op zijn zijkant door tot tegen de tweede botsabsorbeerder. De trucker kon op eigen kracht uit de cabine geraken en raakte lichtgewond.





De verkeersellende was groot. De truck lag volledig over de breedte van de snelweg en liep zware schade op. De cabine belandde op de vangrails en deels in de zachte berm. Ook de botsabsorbeerders liepen schade op.





De truck verloor ook een groot deel van de lading die bestond uit aarde. Na het ongeval stond er snel een kilometerslange file en de snelweg werd afgesloten.





Dat bleef zo tot gisterenavond laat, tot de truck getakeld was en de aarde werd opgeschept. (JHM)