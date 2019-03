Torhout maakt zich op voor carnaval: 30 groepen in stoet Bart Huysentruyt

05 maart 2019

15u35 0 Torhout De stad Torhout maakt zich op voor het jaarlijkse carnavalsfeest op zondag 10 maart. Dertig groepen en wagens trekken dan door de stad.

De Torhoutse reuzen trekken de stoet om 14.30 uur op gang. Daarna is het aan de prinsenwagen en het Torhoutse schepencollege. Acht groepen komen uit Torhout zelf: harmonie Rhetorika, KM Torhout Jeugd, Café Driekoningen, Orde van de Bourgondiërs, Strike, Jeugdhuis Troubadour, KLJ Torhout en Children of Tomorrow. Alle deelnemende verenigingen kunnen in de prijzen vallen. Zowel Torhoutse als niet-Torhoutse praalwagens kunnen hun volgnummer etaleren om de toeschouwers dit cijfer te laten sms’en en voor de publieksprijs strijden. Dat kost de zender 0,50 eurocent en doen ze door STOET spatie (het volgnummer) te sms’en naar 6033. Daarnaast kunnen enkel de Torhoutse verenigingen ook een juryprijs meepikken. De jury ziet streng toe van op de tribune op de markt.