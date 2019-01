Torhout kan gemeenteraad installeren: CD&V heeft niet gesjoemeld volgens arrest Bart Huysentruyt

07 januari 2019

12u33 0 Torhout De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de klacht van N-VA over vermeende meeruitgaven van CD&V in de kiescampagne verworpen. De nieuwe gemeenteraad kan nu snel worden geïnstalleerd.

Het was toekomstig gemeenteraadslid Koen Sap (N-VA) die de klacht indiende. Hij was van mening dat CD&V bepaalde extra uitgaven tijdens de kiescampagne niet correct had aangegeven. Koen Sap verdacht onder meer OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V) van gesjoemel. Die zou zes promotiefilmpjes laten maken hebben en daarvan geen cent als verkiezingsuitgave hebben aangegeven. Voor een van die filmpjes werd een drone gebruikt en daarbij werd volgens de N-VA’er de wet overtreden. Maar volgens Cuvelier waren de filmpjes door zijn zoon gemaakt, nadat die op school een dronevlucht als prijs had gekregen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de zaak onderzocht en vindt dat CD&V en zijn kandidaten geen schuld treft. “Iedereen bleef dus netjes binnen zijn budget”, stelt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) vast. “We rekenen op een oppositie die haar tijd efficiënt gebruikt om na te denken over thema’s die echt belangrijk zijn. Laat ons samenwerken om onze geliefde stad eendrachtig sterker te maken.”