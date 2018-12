Torhout investeert 4,5 miljoen euro in 2019: vernieuwing Markt grootste kost Bart Huysentruyt

18 december 2018

08u45 0 Torhout De stad Torhout legt 4,5 miljoen euro opzij om te investeren in 2019. Op de planning staan de vernieuwing van de stadskern en de aanleg van een landschapspark in de Noordlaan.

4,5 miljoen per jaar: dat is het bedrag dat voor investeringen dient in zowel 2019 als 2020. Dat bedrag ligt hoger dan de voorbije jaren en heeft te maken met een daling van de uitstaande schuld tot 18,4 miljoen euro. “In 2019 voorzien we wel 3,2 miljoen euro leningen, maar als de kasmiddelen voldoende blijven, kan dit bedrag nog verminderd worden”, zegt schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V). De vernieuwing van de Markt is de grootste kost (2 miljoen euro). De stad bekijkt ook of het de villa d’Aussy of de site-Pollet kan kopen of gebruiken. In 2019 zal de aanleg van het landschapspark langs de Noordlaan. Er is een budget van 700.000 euro. Het park moet wateroverlast in het centrum in de toekomst tegengaan. Ook de verdere afwerking van het project van de Regenbeek in de Parkstraat en Bollestraat staat op de agenda. Het bestuur plant belangrijke investeringen langs de Kortemarkstraat (500.000 euro in 2019 en 780.000 euro in 2020). De opstart van de eerste fase in de fietsverbinding Torhout-Lichtervelde, met het stuk tussen de Tinnenburgstraat en de Schavelarestraat, vormt een grote blikvanger. Hiervoor werd er voor een kleine 400.000 euro Europese subsidies toegekend, zodat alvast het nieuwe bedrijventerrein straks op een veilige manier per fiets bereikbaar zal zijn. Samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zedelgem komen er ook losliggende fietspaden in de Rozeveldstraat. De toelagen aan de politiezone stijgen met 114.000 euro tot een kleine 2 miljoen euro. De brandweerzone krijgt 875.043 euro. De toelage aan het OCMW bedraagt 1,4 miljoen euro en de toelage aan de kerkfabrieken stijgt naar 232.580 euro.