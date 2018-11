Torhout heeft nu ook een schepen van wijkverfraaiing 30 november 2018

In Torhout zijn de schepenambten voor de nieuwe bestuursploeg vanaf januari 2019 verdeeld. Zoals bekend gaat CD&V voor het eerst in 36 jaar in zee met een andere partij. Sp.a krijgt één schepenzitje in het nieuwe bestuur. Paul Dieryckx wordt verantwoordelijk voor Personeel, Wonen, Sociale Zaken en Gelijkekansenbeleid. Hij wordt in 2023 opgevolgd door partijgenote Ine Debruyne. De andere taken zijn voor CD&V'ers. Burgemeester Kristof Audenaert ontfermt zich naast Algemeen Beleid over Veiligheid, Lokale Economie en Feestelijkheden. Lieselotte Denolf krijgt Jeugd, Cultuur, Stadsplanning en Erediensten. Elsie Desmet wordt verantwoordelijk voor Dierenwelzijn, Groen, Mobiliteit en Toerisme. Hans Blomme is de nieuwe schepen van Openbare Werken, Stadspatrimonium en - opmerkelijk - Wijkverfraaiing, een nieuwe bevoegdheid. Rita Dewulf is schepen van Kinderopvang, Senioren, Sport en Volksgezondheid. Zij wordt vanaf juli 2023 opgevolgd door Annick Vanderspurt. Tot slot is Joost Cuvelier de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en schepen van Financiën, Markten en Smart CIty. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. (BHT)