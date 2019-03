Torhout Beach vanaf paasvakantie weer in stadspark én in nieuwe stacaravan Bart Huysentruyt

26 maart 2019

15u29 0

In de paas- en zomervakantie kunnen jongeren tussen 12 en 18 jaar opnieuw terecht op Torhout Beach: dé hotspot in het stadspark, waar coole activiteiten, workshops en uitstappen georganiseerd worden

De stacaravan verhuist dit jaar naar de andere kant van het skatepark. Ook het beachkot krijgt een upgrade: het wordt een oude stacaravan van 10 op 3 meter. “Die is nog in prima staat en gaan we nu grondig onder handen nemen. We nemen onze intrek al op 8 april en zullen tijdens de paasvakantie ook samen met de jongeren de caravan pimpen en inrichten zodat we er ons helemaal thuis voelen. De stacaravan blijft trouwens permanent staan om zo ook buiten de vakanties ruimte te geven voor verenigingen”, zegt Julie Sap van de Jeugddienst.