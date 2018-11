Torfs en The Fashion Store komen naar site-Reniers 24 november 2018

02u26 0 Torhout In de Oostendestraat is een aannemer gestart met de sloop van drie bekende handelszaken. De panden van de vroegere elektrozaak Reniers, meubelzaak O&O Trendy en het Torhout Bowling Center liggen al deels tegen de vlakte. Op die locatie van in totaal 5.600 m² bouwt projectontwikkelaar Groep Vanhee drie winkelpanden, waarvan er al twee verhuurd zijn: aan Schoenen Torfs en kledingzaak The Fashion Store.

Voor het derde en verste pand vanaf het centrum lopen de onderhandelingen nog. Er zijn 50 parkeerplaatsen. "We willen graag een huurder die complementair is aan de huidige nieuwe zaken", zegt ontwikkelaar William Vanhee. De sloop moet nog dit jaar helemaal afgerond zijn. Midden 2019 kunnen de nieuwe zaken dan ingericht worden.





Geen centrumwinkels

De stad heeft voorwaarden opgelegd voor de handelszaken aan wie de Groep Vanhee de panden wil verhuren. "De extra voorwaarde is dat het niet mag gaan om een verhuizing van winkels vanuit de shoppingzone in onze stadskern. Het moet dus gaan om nieuwe winkels en niet om zaken die nu al hun stek in het stadscentrum hebben", zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Daarmee reageert de stad op berichten vanuit het centrum als zouden de nieuwe winkels concurrentie betekenen voor bestaande zaken. (BHT)