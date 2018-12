Tordale verzamelt 1.600 euro voor muziekgroep DREUN nadat oprichter in coma ligt Bart Boterman

20 december 2018

15u18 0 Torhout De cliënten van vzw Tordale in Torhout hebben voor De Warmste Week liefst 1.600 euro ingezameld, voor instrumenten voor de muziekgroep DREUN. Dat is project met mensen met een mentale beperking uit de ateliers van Tordale. Oprichter en begeleider Keanu (22) uit Oostende ligt echter sinds juni in coma na een ongeval met de fiets. “Het verdriet bij de bandleden en cliënten is nog steeds zeer groot”, vertelt Maren Desseyn van vzw Tordale.

Wekenlang brachten de cliënten van vzw Tordale chocolade, studentenhaver en DREUN-sleutelhangers aan de man. Dat leverde een bedrag van liefst 1.600 euro op. “We hadden nooit gedacht dat we dergelijk groot bedrag zouden inzamelen”, vertelt begeleidster Maren Desseyn (34) van dagbestedingsgroep Klawier uit Tordale. Ze stak haar schouders onder het initiatief.

“De voorbije jaren hielden we eveneens acties voor De Warmste Week, maar normaal gezien zouden we nooit een eigen project steunen. Dit keer hebben we een uitzondering gemaakt”, legt ze uit. Want de muziekgroep DREUN uit de ateliers van Tordale moet het sinds juni zonder begeleider Keanu Dewilde (22) uit Oostende stellen. De jongeman ligt nog steeds in coma na een zwaar ongeval met de fiets op weg naar Tordale. Om het werk van Keanu niet verloren te laten gaan, nam begeleider Jonas Messelier het project over.

Verdriet

“Maar het verdriet bij de bandleden is nog steeds zeer groot nu Keanu er niet meer bij is. We wilden de bandleden een hart onder de riem steken want ze hebben ook een tekort aan instrumenten, versterkers, statieven en micro’s. Met het ingezamelde geld kunnen ze zich uitbouwen”, gaat Maren verder.

De groep DREUN met leden Bjorn, Phil, Stephane, Steven, Koen, Jonas, Elie, Rudy, Christiaan en Michael brengt ritmische en psychedelische muziek. Ze tekenden reeds present op de zomerfestivals Rock Zerkegem en Leffingeleuren. Die laatste was de passage van DREUN onder de kerktoren in Leffinge niet vergeten. Op 25 december organiseert vzw Leffingeleuren namelijk Request For Life in Café De Zwerver in Leffinge. De opbrengst van de verzoekplaten gaat integraal naar DREUN en per verkocht pintje wordt nog eens 30 gedoneerd.

Laatste kans

Een delegatie van Tordale maakte het reeds ingezamelde bedrag gisteren al bekend bij Music For Life op domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Bekijk het filmpje hier. Wie DREUN ook nog wil steunen, krijgt dinsdagavond een laatste kans in café De Zwerver in Leffinge.