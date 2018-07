Tordale bouwt nieuwe stek voor 14 bewoners 05 juli 2018

02u31 0

De vzw Tordale, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, bouwt een nieuw project op de wijk Torhout-Oost. Daar komen twee aaneensluitende woningen en twee studio's voor in totaal 14 mensen met specifieke noden. De huidige verouderde woningen worden daarvoor deels afgebroken.





"Er is voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen nood aan aangepaste woonvormen", zegt directeur Evy De Geytere. "We willen op een vernieuwende en hedendaagse manier deze specifieke woonvorm integreren in de buurt. Er komt een openbaar wandel- en fietspad dat de verbinding maakt tussen de wijk Torhout-Oost en de Groenhovestraat. Dat pad maakt ook de site zelf toegankelijk."





Volkstuin

Tordale droomt daarnaast van een volkstuin voor de bewoners en de buurt. Nu alle vergunningen in orde zijn, zijn de voorbereidende werken in uitvoering en starten we binnenkort met het bouwrijp maken van het terrein. Na het bouwverlof starten dan de eigenlijke werken."





Voor toekomstig bewoner Martine is het perspectief van een nieuwe woning goed nieuws: "Eindelijk, want ik heb slechte benen en dan is een huis zonder trappen veel beter. De kamers zullen ook groter zijn, met een eigen badkamer. Ik kan straks mijn familie ontvangen in alle comfort." Als alles naar wens verloopt kunnen de 14 bewoners in het najaar van 2019 verhuizen naar hun nieuwe woonst.