Tijdens zomer andere openingsuren wijkpolitie 10 juli 2018

02u47 0

In de zomerperiode zijn de openingsuren van de wijkpolitie in Torhout, gevestigd aan het Conscienceplein, wat gewijzigd. Onder meer de donderdagvoormiddagopening is weggevallen. Wie naar het wijkkantoor trekt om bijvoorbeeld een aangifte te doen houdt best rekening met deze nieuwe openingsuren. Het kantoor is elke dag tijdens de week geopend in de voormiddag van 9 tot 12 uur, behalve dus op donderdag. Die dag is er wel een avondopening voorzien, dan is het wijkkantoor doorlopend open van 14 tot 19 uur. Enkel op maandag- en vrijdag is er ook een opening in de namiddag en dit telkens van 13.30 tot 17 uur. Deze openingsuren gelden nog de volledige maand juli en augustus. (JHM)