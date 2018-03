Tieners vergeten kookvuur: keuken vernield FLAT TIJDELIJK ONBEWOONBAAR MOEDIGE AGENT ADEMT ROOK IN JELLE HOUWEN

17 maart 2018

02u30 0 Torhout Twee jongens van 12 en 16 jaar hebben in Torhout onbedoeld een zware brand veroorzaakt in de flat waar ze met hun moeder wonen. Tijdens de middagpauze van school vergaten ze een kookvuur te doven. "Tuurlijk was ik kwaad, maar hopelijk hebben ze hun lesje geleerd", zegt mama B. (42).

De brand op de Burg werd opgemerkt rond 13.20 uur. Vermoedelijk was het vuur toen al een hele tijd aan het smeulen. Op een bepaald moment ging het brandalarm in het flatgebouw af en werden de hulpdiensten verwittigd. Een agent van de lokale politie Kouter, die toevallig in burger passeerde, ondernam als eerste actie. "Er was melding dat nog twee kinderen in het gebouw zaten tijdens de brand", zegt politiewoordvoerster Annemie Wittesaele. "De collega heeft geen moment geaarzeld. Hij kroop achteraan de flat op een balkon en brak een raam om binnen te kunnen raken. Hij ging op zoek naar de jongeren, maar zag vrij snel dat er niemand meer aanwezig was. Hij spoot voor zijn vertrek nog een brandblusser leeg in de keuken om het vuur te bestrijden. Buiten bleek dat de agent wat te veel rook had ingeademd en hij kreeg zuurstof toegediend. Hij werd preventief naar het ziekenhuis gebracht."





De brandweer nam de bluswerken daarna over. In de keuken bleken een pot en een pannetje nog op een brandend vuur te staan. "Ze koken regelmatig hun eigen potje, want de kleinste wil chef-kok worden en is daar hard mee bezig", vertelt B., hun mama.





Op het werk

"Toen ik hoorde dat ze het vuur waren vergeten, was ik eerst kwaad. Maar goed, ik weet dat ze het niet opzettelijk deden. Ze zullen er vast wel een lesje uit geleerd hebben. En beseffen dat zoiets gevaarlijk is. We kregen nu een noodopvangwoning van het OCMW, waar we vier maanden kunnen blijven. We hopen dat het niet zo lang nodig zal zijn. Eerst proberen we te recupereren wat kan, want alles zit onder het roet. Ook onze kleren zullen we moeten wassen. Toen de brand uitbrak, zat ik op mijn werk in Harelbeke. Ik kan je verzekeren: het was een helse rit naar huis." De averij in de flat is groot. "De keuken is vernield", zegt brandweerkapitein Bernard Diopere. "Maar ook elders in de flat is er schade. De flat is minstens tijdelijk onbewoonbaar."





De politie besloot na de brand iedereen te evacueren en onder te brengen in cultuurcentrum De Brouckere, aan de overkant van de straat. Maar de evacuatie bleek alleen voor een vrouw in een rolstoel nodig, alle andere bewoners waren al buiten. Door de brand werd de omgeving van de Burg een hele tijd afgesloten voor het verkeer.