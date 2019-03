Tien jaar cel voor man (27) die ex-vriendin toetakelt met mes en bespuwt voor ogen van dochtertje Mathias Mariën

14 maart 2019

10u56 0 Torhout Een 27-jarige illegaal is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel voor het toedienen van zeven messteken aan zijn ex-vriendin Melissa Rogiers (34). Die kreeg ze toen ze aan het werk was in een bakkerij in Torhout. De beklaagde wachtte nadien buiten tot de politie arriveerde en spuwde op Melissa, die op de grond vocht voor haar leven. “Dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld”, klonk het tijdens de vorige zitting.

De feiten dateren van 9 augustus 2018 in bakkerij Devriendt langs de Oostendestraat in Torhout. Melissa Rogiers en haar ex-vriend Karem F. kwamen net uit een explosieve relatie toen het die bewuste middag grondig fout liep. Melissa had net een einde gemaakt aan de relatie, iets wat Karem moeilijk kon verkroppen. Hij trok naar de bakkerij en ging daar als een razende tekeer op Melissa. Hij stak haar zeven keer met een mes en wachtte buiten tot de politie arriveerde. Terwijl de vrouw hevig bloedend vocht voor haar leven in de regen, spuwde F. nog eens op haar. Haar dochtertje van amper 3 jaar oud zag alles gebeuren. Vandaag draagt Melissa nog steeds de gevolgen van de wilde steekpartij. “Zowel fysiek als mentaal”, zegt meester Demeyer. “De steekpartij had veel weg van een slachtpartij. Dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld dan zij die dag. Dat hij nadien nog eens spuwde op mijn cliënte, die lag te vechten voor haar leven, was een vorm van pure vernedering.”

10 jaar cel

De man zelf verklaarde in de rechtbank dat hij geen intentie had om haar te doden. “Waarom ik haar dan neerstak? Ik was mezelf niet. Het was niet de bedoeling haar zo toe te takelen”, klonk zijn verweer. Zijn advocaat Joris Van Maele vroeg een mildere straf dan de 10 jaar cel die het Openbaar Ministerie vorderde, maar daar ging de rechtbank donderdagochtend niet op in. De rechter veroordeelde Karem F. tot een effectieve celstraf van 10 jaar. Aan Melissa moet hij een provisionele schadevergoeding betalen van 7.500 euro. Haar dochtertje die alles zag gebeuren kreeg 2.500 euro toegekend.