Thibaut Courtois waarschuwt hardrijders 05 september 2018

02u38 0 Torhout In de Bruggestraat kampeert Thibaut Courtois midden op de weg. Onze nationale doelman zit gehurkt op het wegdek met naast hem de boodschap 'Don't kill our future heroes'. Het gaat om een promostunt van het nieuwe VTM-programma 'Make Belgium Great Again'.

Als je de zone 30 binnenrijdt, kan je de levensgrote sticker van Courtois moeilijk missen. Het lijkt een stunt van een nabijgelegen school of een sensibiliseringsactie, maar niets is minder waar. De sticker is een initiatief van het VTM-programma Make Belgium Great Again, de show met Frances Lefebure waarover nogal geheimzinnig wordt gedaan. Lefebure zal er in de show alles aan doen om ons land een betere plek te maken. "Verschillende maatschappelijke problemen die voor iedereen herkenbaar zijn, worden in het programma aangepakt. Ook overdreven snelheid in het verkeer is zo'n probleem", klinkt het bij VTM. De voorbije dagen dook Make Belgium Great Again ook elders al anoniem in het straatbeeld op. Overal in Vlaanderen werden bussen of reclamepanelen bestickerd met de tekst 'Great'. De eerste aflevering van Make Belgium Great Again wordt op dinsdag 18 september om 20.35 uur uitgezonden op VTM. (BHT)