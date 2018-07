The Roots serveert hele zomer cocktails en tapas 03 juli 2018

02u44 0 Torhout Horecazaak The Roots in de Breidelstraat in Torhout, al een tijdje omgevormd tot feestzaal, is gisteren voor het eerst als zomerse pop-upbar geopend.

Zaakvoerders Yannick De Ketelaere en Stephanie Maes serveren er twee maanden cocktails, streekbieren en tapas. Je kan er ook ijsjes van delicatessenzaak Cloet krijgen. Het terras is een troef: het is een van de zonnigste van de stad. "Enkele jobstudenten met heel wat horeca-ervaring zullen de pop-up runnen", vertellen ze. "Uiteraard houden we zelf ook een oogje in het zeil. Het voordeel is dat de bezoekers intussen de schoonheid van The Roots ontdekken, wat een pluspunt is voor de latere zaalverhuur."





In oktober vorig jaar sloot het koppel The Roots als restaurant en maakte er een feestzaal van die je kan huren voor verjaardagsparty's, babyborrels, jubileumvieringen en vergaderingen. "Het concept slaat beter aan dan we dachten. Maar in juli en augustus is het doorgaans kalmer op dat vlak en dus dachten we aan een creatieve oplossing om The Roots een mooie invulling te geven."





De pop-upbar is open van maandag tot vrijdag, tussen 16.30 en 23.30 uur. (BHT)