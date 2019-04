The Crystal Ship strijkt ook neer in Torhout: 22 muren krijgen kleurtje Inwoners kunnen zich nog kandidaat stellen om buitenmuur te laten beschilderen Bart Huysentruyt

14 april 2019

16u11 0 Torhout Het streetartproject The Crystal Ship, dat vanaf dit weekend voor de vierde keer toeristen lokt naar Oostende, strijkt deze zomer ook neer in Torhout. De stad wil 22 muren laten beschilderen met kunst. Onder meer aan het station komt één van de grootste werken. “Het is een andere manier om onze stad te ontdekken”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V).

De voorbereidingen voor The Crystal Ship in Torhout zijn volop bezig, zij het dan vooral achter de schermen. De stad selecteerde al twee plaatsen waar een groot muurschilderij komt. De gebouwen van het Sint-Vincentiusinstituut aan het station is er één van. Pendelaars zouden bij het binnenkomen van de stad meteen geconfronteerd worden met de streetart.

In Oostende lokte The Crystal Ship de voorbije drie edities liefst 300.000 bezoekers. In Torhout zal dat ongetwijfeld minder zijn, maar niettemin is schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) fan van het concept en heel geïnteresseerd om het ook in Torhout uit te rollen. “We maakten op onze begroting al een bedrag van 25.000 euro vrij voor de aankoop van een kunstwerk. Die centen worden geïnvesteerd in het project met The Crystal Ship. We zagen het eerst zo groot niet. We dachten aan kunstwerken op elektriciteitskasten in de stad. Maar The Crystal Ship is zo indrukwekkend. We hebben met hen een contract van 21.500 euro voor het ontwerpen en vervaardigen van de muurschilderingen.”

De kunstenaars gaan nog voor de zomer aan het werk. Begin juni starten de muurschilderingen en tijdens het weekend van 8 en 9 juni zijn ze al klaar. “Dit is dé ideale manier om Torhout op een andere manier te leren kennen”, zegt Denolf. “We zijn altijd op zoek naar manieren om mensen naar onze stad te lokken. Door er een fiets- en wandelparcours aan te koppelen, zetten we onze troeven in de kijker. Net het fietstoerisme zit in het Brugse Ommeland in de lift. Daar spelen we zeker op in.”

Tijdens de paasvakantie lanceert de stad alvast de oproep om inwoners te overtuigen om hun gevel beschikbaar te stellen voor een (kleiner) kunstwerk. Kandidaten sturen naar michiel.mestdagh@torhout.be. “De bewoners krijgen uiteraard inspraak in de keuze van het thema en ook welke kunstenaar het werk mag maken. Als ook de buren akkoord zijn, mogen de kunstwerken komen. We hebben al suggesties, dus het wordt heel interessant om te zien wat het allemaal wordt.”