The Belgian Quo Band zoekt nieuwe frontman 20 april 2018

The Belgian Quo Band, met onder meer leden uit Torhout en Tielt, is op zoek naar een nieuwe frontman. De Status Quo-tributeband werd in 2008 opgericht en heeft intussen al honderden shows in binnen- en buitenland op de teller. Zanger-gitarist Francis 'Rossi' Wildemeersch heeft nu beslist zich op andere zaken te concentreren. De overige drie bandleden lanceren een oproep naar een man die kan zingen, solo gitaar kan spelen en idealiter ook nog eens de looks heeft van Status Quo-frontman Francis Rossi. Dit jaar staan bewust geen optredens gepland. "Vorige zomer hadden we achttien optredens", zegt drummer Wesley Jaques. "Een moordend tempo en dat vergde z'n tol."





Kandidaten kunnen mailen naar info@belgianquoband.be, waarna ze kans maken uitgenodigd te worden voor een auditie. (SVR)