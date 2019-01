Terwijl de ouders feesten: 17 kindjes vieren samen in de opvang Bart Huysentruyt

08u41 0 Torhout 17 kindjes hebben de nacht van oud naar nieuw doorgebracht in kinderopvang 't Nieuw Hofken in Torhout. Al voor het derde jaar op rij opende Lies Desimpel de deuren speciaal op oudejaarsavond.

“Het is stilaan een traditie”, glimlacht ze. “De aanvragen waren dit jaar niet bij te houden. Tegen half oktober waren alle plaatsen volzet. Ik had zelfs een wachtlijst voorzien.” De opvang opende op oudejaarsavond om 18 uur. De kinderen tussen 3 maanden en 9 jaar konden blijven tot nieuwjaarsdag om 12.30 uur. “Ik zorg er altijd voor dat de kindjes het helemaal naar hun zin hebben”, vertelt Lies. “Zo hadden we een feestmenu met een aardappeltaart en verrassingen. We spelen spelletjes en zorgen ervoor dat iedereen op tijd in zijn bedje zit. Het is een aparte sfeer, maar heel leuk." Lies kreeg net als de voorbije jaren ook wat hulp van Tine Vanpraet, die haar eigen kroost meebracht.