Terecht voor inbraken op bedrijventerrein 24 januari 2018

Een man van Indonesische afkomst riskeert 2 jaar cel voor inbraken in bedrijven op het industrieterrein van Torhout in de nacht van 5 op 6 december 2014.





De man werd nooit opgepakt, maar het parket besloot de zaak na 3 jaar toch voor de rechtbank te brengen. "Op de bedrijventerreinen werd telkens een afdruk van een voetzool geregistreerd, die overeenstemt met die van een inbraak in Antwerpen in 2013, waar zijn betrokkenheid wel bewezen was. Ook zijn telefoniegebruik bevestigt zijn aanwezigheid. De afdruk komt ook overeen met inbraken in Brugge, Veurne en Tongeren. Wellicht is dit nog maar het topje van de ijsberg", sprak de procureur. Beklaagde Ahmet K. liet verstek en bevindt zich mogelijks al lang in het buitenland. Vonnis 26 februari.





