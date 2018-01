Tegen 6 geparkeerde wagens en daarna gevlucht 02u28 0

De man reed met zijn wagen in de richting van de Tinnenburgstraat, toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. Hij reed zes geparkeerde wagens aan en vluchtte na de botsing weg. De politie kon de Roemeen even verderop onderscheppen aan de rotonde bij de Rijselstraat en Vredelaan. Hij bleek onder invloed van alcohol rond te rijden.





Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een van de aangereden wagens was na het ongeval niet meer rijvaardig en werd getakeld. (SDVO)