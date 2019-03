Tankwagen geladen met 6.000 liter koolzuur belandt in gracht: R34 en op- en afrit Torhout afgesloten Jelle Houwen

11 maart 2019

13u11 4 Torhout Een tankwagen geladen met 6.000 liter vloeibaar koolzuur is maandagmiddag rond 11.45 uur van de weg geraakt op de R34 in Torhout.

Dat gebeurde op het stuk tussen de rotonde aan de Keibergstraat en de E403. De Nederlandse tankwagen belandde na het ongeval in de gracht. Waarom de bestuurder de controle over het stuur verloor, is niet duidelijk maar mogelijk had de chauffeur het lastig met de felle zijwinden op dat stuk. De trucker raakte in ieder geval niet gewond. De tankwagen is geladen met vloeibaar koolzuur. Het gaat om hetzelfde zuur dat ook gebruikt wordt in talrijke drankjes om de gasvorming te garanderen, maar in dit geval was het zuur bestemd voor industriële toepassingen, zoals in koelprocessen.

De tank scheurde gelukkig niet open en ontploffingsgevaar is er in dit geval niet. Toch kwam de brandweer preventief ter plaatse, omdat het zuur toch onder druk in de tank zit. Na het ongeval werd de R34 volledig afgesloten en ging ook de oprit naar Torhout komende van de E403 in beide richtingen dicht. De takeling nam ruim twee uur in beslag en al die tijd was de weg er afgesloten.