Tamara (44) opent kledingzaak in Torhout: “Het was nu of nooit” Bart Huysentruyt

20 februari 2019

09u50 0 Torhout In de Zwanestraat, tegenover de Sint-Pieterskerk in Torhout, is dameskledingzaak Mabelle geopend. Tamara Goethals (44) helpt er de klanten.

De Torhoutse was 22 jaar lang aan de slag als medisch secretaresse in het AZ Sint-Jan in Brugge. “Nu mijn kinderen stilaan wat groter zijn geworden, vond ik de tijd rijp om een droom te laten uitkomen”, zegt ze. “Ik moest geen vijf jaar meer wachten, het was nu of nooit.” In Mabelle biedt Tamara betaalbare dameskledij aan. “Het zijn merken die je anders in de stad niet vindt. Een eigen zaak betekent wat meer vrijheid, al is het hard werken.”

Mabelle is op dinsdag, donderdag en vrijdag open tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur. Op woensdag is dat van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, op zaterdag tussen 10 en 17 uur. Zondag en maandag is Mabelle gesloten.