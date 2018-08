Studentencafé Apropoo heropent na opknapbeurt UITBAATSTER WIL OOK HOTELKAMERS AANBIEDEN IN FLANDRIA JELLE HOUWEN

04 augustus 2018

02u27 0 Torhout Het voormalige café Apropoo in de Stationsstraat in Torhout heropent in september onder een nieuwe naam. Nathalia Delrue (34), die aan de overkant café Flandria uitbaat, blaast de zaak nieuw leven in. "Het wordt weer een typisch studentencafé met een fris elan. Ik wil dat ouders weten dat studenten er na schooltijd in goeie handen zijn."

Amper een maand geleden sloot cafébaas Sacha Vandenkendelaere de deuren van het populaire jongerencafé of zijn opvolger staat al klaar. Sacha neemt café Fifty-Seven over, dat een andere naam krijgt en dat zal ook het geval zijn met café Apropoo. Nathalia Delrue, die al elf jaar café Flandria aan de overkant uitbaat, neemt de zaak over en heeft al een nieuwe naam in gedachten. "Maar die hou ik nog even geheim", zegt ze. "Toen ik de kans kreeg om Apropoo over te nemen, heb ik niet lang getwijfeld. Het café ligt net als Flandria op een topligging: op de hoek, vlakbij scholen en aan het station. Ik heb dan ook grootse plannen, net als met Flandria trouwens."





Apropoo was een populair jongerencafé en Nathalia wil dat verderzetten. "In het verleden zijn er wat dingen gebeurd, maar dat willen we achter ons laten. Er moet een nieuwe wind waaien en ik wil daar op een positieve manier mee omgaan. Ouders en leraars kennen mij van achter de toog in de Flandria en weten waar ik voor sta. Ik wil dat hun kinderen of studenten naar het nieuwe café kunnen komen en ze weten dat alles er oké en veilig is. Het nieuwe café zal zestig uur in de week open zijn, de Flandria negentig uur. Ik heb samen met de huisbaas, een brouwer uit Brussel, besloten de zaak meteen een make-over te geven. We hebben de gevel wit geschilderd en zijn nu het interieur onder handen aan het nemen. Er komen nieuwe ramen en een nieuwe vloer. Buiten komt er ook weer een terras."





Hotelkamers

De plannen die Nathalie heeft voor Flandria verdwijnen hierdoor echter niet in de koelkast. "Op termijn willen we hier weer hotelkamers aanbieden, boven het café", legt ze uit. "Dit is 130 jaar een hotel geweest. Onlangs sprak ik met de oudste nog levende ex-uitbaatster van het hotel, die nu in het rusthuis verblijft. Ze vertelde me dat het hotel altijd uitstekend gedraaid heeft. Vooral voor treinreizigers en mensen op doortocht naar de kust bijvoorbeeld. Nadat het café aangepakt is, willen we beginnen met de hotelkamers. Eerst vijf, uiteindelijk veertien. Ik hoop volgend jaar al te kunnen openen. Reserveren zal via booking.com gebeuren. Ik geloof sterk in beide projecten. Ze zullen ook een meerwaarde betekenen voor het horecaleven in Torhout", besluit Nathalia.