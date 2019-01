Stil protest in Sint-Rembertziekenhuis: personeel pikt besparingen niet Bart Huysentruyt

22 januari 2019

16u34 0 Torhout Het personeel van AZ Delta, campus Sint-Rembert in Torhout hield dinsdagmiddag één uur stil protest aan de hoofdingang. Zo gaven ze een duidelijk signaal dat ze de torenhoge werkdruk beu zijn en zich zorgen maken over een aangekondigde besparing van 13 miljoen euro.

Het rommelt al een tijdje binnen AZ Delta. Vorige zomer trokken de vakbonden voor het eerst aan de alarmbel over de te hoge werkdruk. Sinds 10 januari dragen bovendien heel wat van de 4.000 personeelsleden een badge met de tekst ‘Wie zorgt voor ons?’. Aan de hoofdingang van alle vijf campussen van het ziekenhuis in Roeselare, Torhout en Menen was er dinsdag stil protest. “Recent is de gratis soep, voor veel personeelsleden een momentje om op adem te komen, afgeschaft”, zegt Lieve Lannoo, secretaris ondernemingsraad van het LBC. “Al vier jaar zitten wij in een continu proces van fusies en verandering. Dat begint een zware tol te eisen van het personeel. Bovendien zijn heel wat diensten onderbemand.”

De directie zegt oor te hebben naar de verzuchtingen en een andere structuur te willen hanteren. Het personeel en de vakbonden nemen een afwachtende houding aan. “We zullen zien wat er op tafel komt tijdens de onderhandelingen. Maar indien nodig volgen verdere acties”, klinkt het strijdvaardig.