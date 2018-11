Staking bij Infrax duurt voort 10 november 2018

Bij Infrax West in Torhout werd gisteren nog steeds gestaakt. De socialistische vakbond is het niet eens met de voorstellen van de directie over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 340 werknemers.





Infrax en Eandis zijn sinds kort gefusioneerd en dat zorgt voor onrust op de werkvloer.





Er wordt onderhandeld over de contracten van de werknemers. Volgens de socialistische vakbond zullen ze op het eind van hun loopbaan slechter af zijn met het nieuwe bedrijf Fluvius. Nog volgens het ACOD is de stakingsbereidheid groot, en niet alleen bij hun leden. De staking is al sinds woensdag aan de gang. Het is nog niet duidelijk of ook volgende week nog acties volgen. (BHT)