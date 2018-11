Stakers blokkeren poorten Infrax West SOCIALE ONRUST KOMT ER DOOR FUSIE EN BESPARINGSRONDE BART HUYSENTRUYT

09 november 2018

02u23 1 Torhout Er heerst grote onrust bij netbedrijf Infrax West in Torhout, waar 350 mensen aan de slag zijn. Nadat de helft van het personeel woensdag al het werk had neergelegd, sloten de vakbonden gisteren alle toegangspoorten af. Vandaag gaat de actie verder. "We willen niet dat er aan ons loon geraakt wordt", zegt Marc Eeckeloo van ACOD.

De sociale onrust is een gevolg van de fusie tussen nutsbedrijven Eandis en Infrax. Zij smelten samen tot Fluvius, een bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten behartigd. Bij de fusie hoort een besparingsronde die vanaf 2022 ruim 110 miljoen euro per jaar moet opbrengen. Infrax West is het bedrijf dat al jaren in Torhout is gevestigd, in het opvallende groene gebouw langs de Industrielaan. Daar zijn 350 mensen aan de slag. "Op woensdag hebben we opgeroepen om het werk neer te leggen", zegt Marc Eeckeloo van de socialistische vakbond ACOD Gazelco, die haar leden vertegenwoordigt in de gas- en elektriciteitssector. "Toen heeft zowat de helft van het personeel daar gevolg aan gegeven. Vandaag (gisteren, red.) zijn we nog een stap verder gegaan. We hebben alle toegangspoorten tot het bedrijf afgesloten, zodat er niemand nog binnen kon. De actie is gesteund door ACOD en ACV. Wij snappen dat er bespaard moet worden, maar niet op de kap van het personeel."





Actie herhalen

Vooral de oudere werknemers incasseren de klappen in het overnamevoorstel dat nu op tafel ligt, klinkt het bij het bestuur van ACOD Gazelco. "De gevolgen zijn het zwaarst bij Infrax West, omdat daar de gemiddelde leeftijd het hoogst is", zegt Eeckeloo. "We vragen geen euro meer, maar zeker ook geen euro minder." Eerder sociaal overleg met de directie draaide op niets uit en het voorstel dat Infrax vrijdag op tafel legde, werd door zowel ACOD als ACV verworpen. "Twee jaar onderhandelen heeft zo goed als niets opgeleverd en daarom hebben we onze leden opgeroepen om tot staking over te gaan. Die leden vertegenwoordigen bijna de helft van het personeel van Infrax West. Het gaat om personeel uit alle geledingen: van technici tot boekhouders. We staken tot er een ernstig voorstel op tafel wordt gelegd." Er kwam gisteren nog overleg rond 11 uur. Maar veel zoden aan de dijk bracht dit niet. "Ook morgen (vandaag, red.) zullen we onze actie herhalen", aldus nog Eeckeloo.





Het management van Fluvius betreurt de actie van het ACOD. "We hebben op woensdag het werk met een minimumbezetting kunnen garanderen, maar de actie van donderdag heeft de continuïteit niet kunnen verzekeren. Het sociaal overleg tussen de directie en de vakorganisaties is al enkele maanden aan de gang", zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. "Wij roepen de vakorganisatie op om het gesprek verder te zetten."