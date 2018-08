Stad zoekt vrijwilligers voor 'Ontbijt op de Markt' 02 augustus 2018

De stad Torhout is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die een handje willen toesteken op de komende editie van het Ontbijt op de Markt. Dat vindt zondag 26 augustus plaats en was de voorbije edities een groot succes. Voor een democratische prijs kan je er dan genieten van een ontbijt met pistolets, beleg, eieren met spek en koffie en thee. Wie zijn buik rond wil eten moet wel zijn eigen bord en bestek meedoen. De stad is nog op zoek naar extra helpende handen. Wie kandidaat is, stuurt best een mailtje naar vrijwilligers@torhout.be. Kaarten zijn te koop bij de bakkers, het stadhuis en op de aankomende woensdagmarkten.





(JHM)