Stad vraagt controle van bouwkranen vóór storm

Omwille van de voorspelde zware storm heeft de stad Torhout aannemers opgebeld met de vraag om de bouwkranen op openbaar domein nog aan een grondige inspectie te onderwerpen. Onder meer voor de verbouwing van de Sint-Rembertscholen in het centrum staan enkele bouwkranen opgesteld. "We bellen hen op met de vraag om een extra controle uit te voeren. Dat doen we uiteraard om incidenten zoals vorige week in Nieuwpoort te vermijden", zegt burgemeester Kristof Audenaert. Er werd ook bevel gegeven om de bossen in de stad te sluiten. Het gaat om het Wijnendalebos, het Groenhovebos en de bossen in de stadsparken. (JHM)