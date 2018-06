Stad koopt Aveve-gebouw 28 juni 2018

02u43 0

Het stadsbestuur van Torhout legt 550.000 euro op tafel voor de aankoop van de woning waar vroeger Aveve in Don Bosco was gevestigd. Zowel de winkel als het woonhuis zijn binnenkort eigendom van de stad. "Er is al langer een probleem van kinderopvang in die buurt", zegt schepen van Kinderopvang Rita Dewulf (CD&V). "We willen dat gebouw vernieuwen voor de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang van de stad."





Vermoedelijk vanaf 2020 kunnen er tot 160 kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht. De Torhoutse oppositiepartijen N-VA en sp.a zijn tevreden, al vinden ze dat de aankoopprijs nogal duur uitvalt. "Toch hebben we onder de vraagprijs kunnen kopen", besluit Dewulf. (BHT)