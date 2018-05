Stad bestelt duizend huisdierstickers 30 mei 2018

De stad Torhout stapt in een project van de Vlaamse overheid om inwoners met huisdieren een huisdiersticker te geven. Die sticker moet de brandweer waarschuwen dat er dieren in huis zijn. Dat kan de huisdieren redden bij een woningbrand.





De Vlaamse overheid betaalt de drukkosten van de sticker. Op vraag van raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) heeft de stad inlichtingen opgevraagd. "We zullen duizend stickers bestellen, die worden geleverd tijdens de eerste week van augustus. Ze zijn vanaf dan gratis af te halen in het stadskantoor", zegt schepen van Brandweer Rita Dewulf (CD&V). (BHT)