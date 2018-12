Springen tegen kanker: kinderen leven zich uit Bart Huysentruyt

26 december 2018

18u39 0 Torhout Honderden kinderen en hun families zijn woensdag afgezakt naar zaal De Mast in Torhout, waar de sportzaal volledig ingericht was tot een springparadijs. De zaal zat op het drukste moment stampvol.

Er stonden tientallen uitdagende springkastelen. De organisatie is al enkele jaren in handen van Torhout Fietst tegen Kanker. Om geld in het laatje te brengen voor het goede doel fietsen ze de 1.000 kilometer tegen kanker. “Per ploeg betalen we 5.000 euro om te investeren in onderzoek naar een betere behandeling tegen kanker. Om geld in te zamelen voor onze ploegen, organiseren we activiteiten zoals deze", klinkt het.