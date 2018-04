Sportterreinen voor twee wijken 13 april 2018

In de wijken Sint-Henricus en in Wijnendale zijn de nieuwe stedelijke multisportterreinen geopend. Vanaf nu kunnen de kinderen op een afgebakend terrein genieten van minivoetbal en basketbal. De multisportterreinen werden gerealiseerd op de plaats waar zich voorheen verouderde en nog weinig gebruikte skatetoestellen bevonden. De keuze voor multisportterreinen gebeurde in samenspraak met de stedelijke jeugdraad en de directies van de nabije vrije basisscholen. (BHT)