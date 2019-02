Speelgoed gestolen bij inbraak in woning JHM

18 februari 2019

Bij een inbraak in een woning langs de Driekoningenstraat in de wijk Sint-Jozef in Torhout werd zondagavond speelgoed gestolen. De inbraak werd om 20 uur opgemerkt. De dieven konden zich toegang tot het huis verschaffen via de schuifdeur achteraan de woning. Eenmaal binnen gingen ze naast het speelgoed ook aan de haal met een iPad. De politie onderzoekt de zaak.