Speeddealer riskeert 18 maanden cel 30 maart 2018

Een man uit Torhout, riskeert 18 maanden cel omdat hij speed dealde. Tijdens een huiszoeking werden in zijn woning 53 zakjes gevonden die gebruikt worden om de drugs in te doen. Bovendien werd bij een verkeerscontrole eerder in Brugge al 50 gram speed en 1.633 euro cash in zijn wagen gevonden. "Zijn hele gezin is gekenmerkt door middelenmisbruik,voor hem is het moeilijk om te stoppen", sprak zijn advocaat. Vonnis op 20 april. (JHM)