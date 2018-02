Soepelere regels voor opname in rusthuis 14 februari 2018

02u31 0 Torhout Het OCMW van Torhout verlaagt zijn drempel om opgenomen te worden in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus.

Nauwelijks een jaar geleden werd het reglement nochtans strenger om de wachtlijst met 1.300 kandidaten weg te werken. "Dat is gelukt, want er staan maar 15 gegadigden meer op de lijst. Maar zo riskeren we lege kamers", zegt directeur Lieven Creteur. Begin 2017 voerde het Torhoutse OCMW onder leiding van voorzitter Joost Cuvelier (CD&V) een strenger reglement in voor wie kans wilde maken op een kamer in het populaire woonzorgcentrum Sint-Augustinus, een van de goedkoopste in de streek. Enkel kandidaten met een zogenaamd B- of C-profiel konden zich nog aanmelden. Een lijst van 1.300 wachtenden werd in enkele maanden tijd zo goed als weggewerkt. "Momenteel staan er zo'n 15 mensen op onze actieve lijst", zegt directeur Lieven Creteur. "Dat zijn kandidaten die meteen willen binnenkomen. De helft van die mensen hebben zelfs een D-profiel. Ze zijn dus kandidaat voor een kamer op de afdeling Dementie."





Dat die wachtlijst, die vroeger vaak voor commotie zorgde, zo snel wegsmolt, heeft ook te maken met de komst van 360 nieuwe rusthuisbedden in de omgeving. Zo kwamen er in een jaar tijd woonzorgcentra bij in Zedelgem, Ichtegem en Gits. Op vraag van de directeur heeft de OCMW-raad nu de voorwaarden weer versoepeld. Zo zullen mensen met een O-profiel (fysiek volledig onafhankelijk en niet dement) of A-profiel (ofwel licht fysiek afhankelijk, ofwel psychisch afhankelijk én fysiek onafhankelijk) sporadisch toch toegelaten worden. Oppositiepartij N-VA vindt de versoepeling geen goed idee. "We willen de zorggraad niet laten zakken, zoals die zopas goedgekeurd is", sakkert N-VA-voorzitter Eva Maes. "Dat betekent dat de voorkeur bij opnames gaat naar licht zorgafhankelijke kandidaat-bewoners in plaats van naar de meer zorgbehoevenden. Op die manier laat je die laatstgenoemden in de kou staan." (BHT)