Sociale woningen voortaan beheerd door De Mandel 02u40 0

De OCMW-raad van Torhout heeft beslist om het beheer van de eigen sociale woningen over te dragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Het gaat om 52 woningen, die verhuurd worden op de sociale huisvestingsmarkt. Er is ook een gefaseerde verkoop van de woningen aan De Mandel gepland. "De Mandel is een betrouwbare partner en heeft heel veel ervaring opgedaan", legt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V) uit. In de loop van februari wordt een infomoment gepland voor alle huurders. (BHT)