Sociale onrust bij AZ Delta: dinsdag acties Ziekenhuis moet 13 miljoen euro besparen in 2019 Bart Huysentruyt

19 januari 2019

14u05 0 Torhout Er heerst grote onrust bij de ziekenhuizen van het AZ Delta in Roeselare, Torhout en Menen. Er moet dit jaar 13 miljoen euro bespaard worden. “En de werkdruk is nu al zo hoog”, zegt Lieven Blomme van vakbond ACV.

De 4.000 personeelsleden van AZ Delta hebben er al een turbulent jaar op zitten en kregen zopas te horen dat er opnieuw een besparingsronde volgt. “De personeelsbezetting op verschillende diensten is ondermaats", zegt Lieven Blomme, namens de vakbonden. “Het ziekteverzuim ligt hier ongelooflijk hoog: tot bijna tien procent. Wie wel werkt, kan vakantiedagen niet opnemen. De overurenteller blijft ook stijgen.”

Volgens de vakbonden worden ook werkschema’s voortdurend aangepast. Er moet actie komen, vinden ze. “We organiseren op dinsdag 22 januari een nieuw stil protest in alle campussen en roepen alle personeelsleden op om de zwarte button met het opschrift ‘Wie zorgt voor ons?’ te dragen. Tussen 12 en 13 uur nodigen we iedereen uit om even buiten post te vatten aan de hoofdingang van elke campus in Roeselare, Torhout en Menen. Maar uiteraard zullen we de continuïteit garanderen, want de zorg mag niet in het gedrang komen.”

De directie zegt de zorgen te begrijpen, maar wil ook nuanceren. “We besparen niet op de lonen van ons personeel en leggen patiënten ook geen hogere kosten op", zegt Hans Crampe van AZ Delta. “Onze organisatie moet efficiënter en meer patiëntgericht worden. De werkpatronen zijn op een aantal vlakken nog niet aangepast aan de noden van vandaag, zowel in de zorg als in de zorgondersteuning. Ik denk ook aan een efficiëntere werking van de keuken. Vandaag gebruikt elke keuken van onze campussen andere ingrediënten. Dit willen we gelijk laten lopen. Naast de natuurlijke afvloeiing zal er ook binnen de organisatie naar oplossingen gezocht worden: medewerkers opnieuw inzetten op diensten waar extra krachten nodig zijn. We zullen naakte ontslagen zoveel mogelijk vermijden.”