Sociaal Huis verhuist naar nieuwe stek 28 februari 2018

De vijftien personeelsleden van het Sociaal Huis in Torhout zijn gisteren verhuisd van de 's Gravenwinkelstraat naar de oude administratieve vleugel van woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Daar zijn de burelen heringericht. Voor het Sociaal Huis is de verhuis ook symbolisch belangrijk: na het schandaal met directeur D.S., die zich op de kap van het OCMW en cliënten had verrijkt, was de dienst toe aan een nieuw elan. "Wie het Sociaal Huis nodig heeft, zal op afspraak bij de vertrouwde gezichten kunnen langskomen", zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). "Er zijn zaaltjes waar ze in alle rust kunnen overleggen met de sociaal assistenten. De verhuis is logisch: de Torhoutse administratie zit hier op een zakdoek verzameld." Wat er met de vrijgekomen ruimte in de 's Gravenwinkelstraat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. (BHT)