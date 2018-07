Slingeren en bootje varen op speelplein Groenhove 03 juli 2018

Het speelplein in stadsbos Groenhove in Torhout steekt in het nieuw. De oude toestellen, die twintig jaar hun dienst bewezen hebben, zijn allemaal verdwenen. "Ze hebben plaats gemaakt voor een nieuwe boot, toch wel het icoon van dit speelplein", zegt schepen van Jeugd Joost Cuvelier (CD&V). "Verder staat het vol toestellen voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Volwassenen kunnen zich bovendien wagen aan rek- en strekoefeningen, want er staan ook finesstoestellen." De stad maakte van de gelegenheid gebruik om drainage aan te leggen, waardoor het plein niet meer onder water kan lopen. Binnenkort komt er nog een nieuw toilettenblok. Het totale kostenplaatje bedraagt 120.000 euro. (BHT)